Пушилин заявил о практически полном восстановлении энергоснабжения в ДНР

В регионе ранее наблюдалось массовое отключение электричества из-за ледяного дождя и ударов со стороны украинских войск по энергетической инфраструктуре

ДОНЕЦК, 29 января. /ТАСС/. Энергетики Донецкой Республики (ДНР) практически полностью восстановили энергоснабжение, нарушенное непогодой и обстрелами, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"Энергоснабжение региона. Обращения от населения еще поступают: без электроэнергии и отопления пока остаются ряд абонентов. Этому способствуют непогода и обстрелы населенных пунктов. Но в целом справились, несмотря на сложнейшее положение, поэтому выражаю признательность нашим энергетикам, которые работают в круглосуточном режиме, часто в опасных условиях, под обстрелами", - написал Пушилин в Telegram-канале.

Ранее в ДНР наблюдалось массовое отключение электроэнергии из-за ледяного дождя и ударов со стороны украинских войск по энергетической инфраструктуре региона. Из-за непогоды наблюдались и перебои в движении общественного транспорта. В настоящее время, его работа полностью возобновлена.

Пушилин также уточнил, что наряду с устранением последствий непогоды, в регионе продолжают пополнять региональный автобусный парк и налаживать работу транспортной системы.