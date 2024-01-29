В Омской области продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

Он будет действовать до 31 марта

ОМСК, 29 января. /ТАСС/. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Омской области продлил срок действия режима повышенной готовности до 31 марта. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь губернатора Виталия Хоценко Мина Ахвердиева.

"Штаб принял решение продлить режим повышенной готовности на территории региона до 31 марта 2024 года", - сказала Ахвердиева.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Омской области ТАСС подчеркнули, что уровень заболеваемости COVID-19 по итогам четвертой недели года остался на прежнем уровне, был зарегистрирован 321 случай заражения (на третьей неделе - 323 случая). "Такое решение было принято для дальнейшей стабилизации общей эпидемиологической обстановки с учетом того, что в регионе в настоящее время циркулируют вирусы не только новой коронавирусной инфекции, но и гриппа, респираторные вирусы негриппозной этиологии", - отметил собеседник агентства.

При этом в Омской области за прошедшую неделю зафиксирован 20-процентный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, с 13,5 тыс. до 16,2 тыс. человек. На начало предыдущей недели из-за этих инфекций карантин был введен в 84 классах в 28 средних образовательных школах и 33 группах в 29 детских дошкольных учреждениях.

По данным портала объясняем.рф, за третью неделю 2024 года в Омской области были госпитализированы 64 пациента, один умер. Актуальная информация по итогам четвертой недели пока не опубликована.