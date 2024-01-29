Более 500 тыс. человек протестовали в ФРГ против правого экстремизма за последние три дня

Демонстрации против правого экстремизма и правой "Альтернативы для Германии" проходят на протяжении примерно двух недель

БЕРЛИН, 29 января. /ТАСС/. Демонстрации против правого экстремизма, которые проходили по всей Германии с пятницы, собрали более полумиллиона человек. Об этом заявила на брифинге в Берлине представитель МВД ФРГ.

"В демонстрациях против правого экстремизма, которые прошли в пятницу, субботу и воскресенье, участвовали в общей сложности за все три дня 576 тысяч человек", - сказала она.

Демонстрации против правого экстремизма и правой "Альтернативы для Германии" проходят уже на протяжении примерно двух недель. На позапрошлых выходных по всей стране они собрали около 1 млн человек. Поводом для манифестаций послужила утечка в СМИ информации о тайной встрече правых экстремистов, на которой они обсуждали планы депортации 2 млн человек из Германии. По данным портала Correctiv, встреча с участием двух десятков человек состоялась в ноябре 2023 года недалеко от Потсдама. На ней присутствовали несколько членов "Альтернативы для Германии". Также там были, по версии портала, представители неонацистских и крайне консервативных групп.