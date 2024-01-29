В Ассоциации российских фармпроизводителей расценили действия "Биокада" как пиар

Компания ранее подала иск в арбитражный суд и жалобу в ФАС, обвиняя в бездействии замглавы Минздрава Сергея Глаголева

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Иск компании "Биокад" к замглавы Минздрава РФ Сергею Глаголеву напоминает попытку устроить скандал, чтобы "напомнить о себе", заявил журналистам гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев.

"Ситуация напоминает историю с так называемыми звездами шоу-бизнеса. Когда о них забывают, они устраивают скандалы, чтобы напомнить о себе. Вопрос неоднократно обсуждался. И полный ответ был дан министерством на декабрьском конгрессе "Национальное здравоохранение". Поэтому вызывает удивление нынешний ажиотаж", - сказал он.

Ранее "Биокад" подал иск в арбитражный суд и жалобу в Федеральную антимонопольную службу, обвиняя в бездействии Глаголева, возглавляющего комиссию Минздрава по формированию перечней жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) и медикаментов для программы "14 высокозатратных нозологий". В компании, которая не входит в ассоциацию, связали это с тем, что они не могут включить в специальные перечни два препарата для лечения рассеянного склероза, поскольку заседание комиссии в последний раз проходило в феврале 2023 года, писал Forbes. В пресс-службе Минздрава подчеркивали, что перечень ЖНВЛП пересматривается не реже раза в год, а перечень для программы "14 высокозатратных нозологий" - как минимум раз в три года.

Комментируя ситуацию, Дмитриев отметил, что система государственного регулирования цен на лекарства и обеспечения препаратами пациентов с высокозатратными нозологиями работает эффективно, а сейчас регулирование в этой сфере проходит доработку. По его словам, правительство, Минздрав и бизнес "достигли полного взаимопонимания" относительно подходов к такой доработке, поскольку "все понимают важность сделать систему еще более устойчивой к вызовам сегодняшнего и завтрашнего дня, ведь интересы пациентов всегда превыше всего".