Bloomberg: аналитикам по России в ЦРУ запрещено пользоваться Telegram на рабочем месте

По данным агентства, чтобы получить доступ к Telegram, им приходится выходить из зданий разведывательного ведомства

НЬЮ-ЙОРК, 29 января. /ТАСС/. Сотрудникам аналитического отдела по России Центрального Разведывательного Управления (ЦРУ) США запрещено пользоваться мессенджером Telegram на рабочих компьютерах. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Аналитикам ЦРУ также запрещено проносить личные устройства на рабочее место и пользоваться ими, и для того, чтобы получить доступ к Telegram, сотрудникам приходится выходить из зданий разведывательного ведомства. В основном аналитики, которые занимаются Россией и конфликтом на Украине, читают в этом мессенджере российских военкоров.

Как утверждает Bloomberg, разведывательное сообщество США активно пользуется поиском информации по открытым источникам (OSINT), однако американское правительство настороженно относится к такому методу, указывая на технические уязвимости при получении информации. В США разрабатывается национальная стратегия OSINT, которая будет касаться вопросов координации, сбора данных и разработки специальных инструментов для налаживания разведывательной работы. Указывается, что на подготовку и согласование стратегии уйдет несколько месяцев.