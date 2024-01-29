В Нью-Йорке приостановили аукцион по продаже личных вещей Нельсона Манделы

Власти ЮАР добивались отмены аукциона, поскольку считают их неотъемлемым наследием страны

ПРЕТОРИЯ, 29 января. /ТАСС/. Нью-йоркский торговый дом Guernsey's принял решение приостановить проведение аукциона по продаже личных вещей первого президента демократической ЮАР Нельсона Манделы после протеста южноафриканского правительства. Об этом сообщила местная радиостанция SABC.

"Аукцион вещей Манделы приостановлен", - объявили устроители торгов, которые должны были состояться 22 февраля. На продажу выставлялись 70 лотов личных вещей Манделы, включая очки, слуховые аппараты, трость. Продавцом выступала дочь Манделы.

Власти ЮАР добивались отмены аукциона. "Личные вещи Манделы являются неотъемлемым наследием ЮАР", - заявил министр спорта, искусства и культуры ЮАР Зизи Кодва.

Мандела был в 1964 году приговорен тогдашними властями ЮАР к пожизненному заключению по обвинению в "подрывной деятельности". Он был освобожден в 1990 году, а спустя четыре года стал президентом ЮАР. Умер Мандела в 2013 году в возрасте 95 лет.