Объявленный в розыск в Латвии журналист Стефановс получил российский паспорт

Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала, что Алексейс Стефановс с 2016 года является журналистом агентства "Россия сегодня", редакции Sputnik - Ближнее зарубежье и страны Балтии

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Прибывший в Россию из Латвии журналист Алексейс Стефановс, которого на родине объявили в розыск после освещения преступлений киевского режима, получил российский паспорт. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Только что мои коллеги из миграционного подразделения московского главка вручили паспорт гражданина РФ прибывшему из Латвии журналисту", - написала она в Telegram-канале.

Волк рассказала, что гражданин Латвии Алексейс Стефановс с 2016 года является журналистом агентства "Россия сегодня", редакции Sputnik - Ближнее зарубежье и страны Балтии. В 2022 году работал в зоне СВО. Его жена и сын - граждане России. После публикации статьи "Один день из жизни Донецка: репортаж под грохот "прилетов" за свою гражданскую позицию, публичное освещение преступлений киевского режима был объявлен в розыск службой безопасности Латвии.

"Когда Алексейс Стефановс заявил о своем желании стать гражданином России, сотрудники УВМ ГУ МВД России по городу Москве оказали ему консультативную и практическую помощь в ускоренном оформлении необходимых документов", - добавила представитель ведомства.