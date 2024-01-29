В Петербурге прогнозируют рост числа многодетных семей из-за внедрения нового статуса

По предварительным данным, показатель увеличится на 15% за счет того, что будут учитываться члены семьи до 23 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге ожидают, что число многодетных семей в Санкт-Петербурге увеличится на 15% в результате внедрения бессрочного статуса многодетных. На этом фоне увеличится и составляющий 20 млрд рублей бюджет, направленный на меры поддержки многодетных семей, сообщила председатель комитета по социальной политике города Елена Фидрикова на пресс-конференции в ТАСС.

"[В 2024 году] у нас в разы увеличится количество многодетных семей. Ранее мы считали, что многодетная семья - это до 18 лет трое детей. Теперь мы понимаем, что это до 23 лет, а стало быть увеличилось, по предварительным подсчетам, на 15%. Сегодня у нас с вами это 55 тыс. [семей], в которых воспитывается 178 тыс. детей. И повторюсь, что будет существенный прирост. Стало быть увеличится бюджет, который на сегодняшний день уже составляет, так называемый "детский" бюджет, более 20 млрд рублей", - сообщила она.

Фидрикова объяснила, что эти средства для поддержки вновь выявленных многодетных семей направляют на выплаты, начиная от рождения ребенка, и, завершая достижением 23 лет при очном обучении. Это льготы на транспорт, жилищно-коммунальные услуги, приоритетное право зачисления в детский сад, школы, летний отдых, оздоровление. В городе синхронизируют данные из информационных систем и администраций районов, чтобы понять общую численность многодетных семей.

Год семьи в Петербурге

Торжественная церемония открытия года семьи в Петербурге запланирована на 1 февраля, сообщила президент Фонда поддержки социальных и культурных инициатив "Новая высота" Ирина Смолина. На праздник в мультимедийный парк "Россия. Моя история" приглашены многодетные семьи, обладатели самых различных наград, участники конкурсов и всевозможных состязаний.

Перед церемонией будут работать выставка "Многодетная история", подготовленная роддомом №10. В рамках проекта "Русская семья" представят декорации русской деревни: печь, кухонную утварь, дома, избушку, расписные столики, проведут мастер-классы. Также установят арт-объект региональная стена "Спасибо", где каждый может написать свои пожелания семьям. На стенде "Семейная консультация" специалисты Центра помощи семье и детям Московского района, информационно-методический центр "Семья" расскажут о новых мерах соцподдержки и оперативно ответят на различные вопросы.

"Мы сделаем церемонию зажжения символического семейного очага. Как это будет сделано, пусть это остается нашей пока интригой, но попытаемся это сделать в современном таком виртуальном ключе", - поделилась Смолина.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о мерах социальной поддержки многодетных семей. Теперь на федеральном уровне закреплен статус многодетной семьи - в ее состав входит трое и более детей, он устанавливается бессрочно, а также определен перечень мер поддержки, которые гарантируются многодетным семьям. Соцподдержка многодетным семьям будет оказываться вплоть до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии прохождения им обучения в очной форме.