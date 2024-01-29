Оттепель вернулась в большинство регионов СЗФО

По прогнозу метеослужб регионов, на севере округа ожидаются метели

ТАСС, 29 января. Оттепель спустя несколько дней вернулась в большинство регионов Северо-Западного федерального округа. В Санкт-Петербурге, Калининграде ожидается до +5 градусов, на север округа потепление принесет снегопады, метели и сильный ветер, сообщили ТАСС в метеослужбах регионов.

"В начале недели [в Петербурге] осадков практически нет, с середины недели, когда придет атмосферный фронт, осадки будут в виде мокрого снега и дождя. К пятнице опять подморозит, и осадки снова прекратятся", - сообщил главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Наиболее теплый день на неделе в Петербурге - понедельник, ожидается до +4 градусов, что приблизится к рекорду от 29 января 1989 года, когда было +5 градусов. В остальные дни на этой неделе температура будет достигать +1… +4 градусов, сообщил синоптик.

Большая часть Карелии на этой неделе окажется под влиянием южной периферии циклона, перемещающегося по акватории северных морей, повсеместно усилится ветер юго-западного направления, температура воздуха повысится в дневные часы до положительных значений. Оттепель продлится до конца января, возвращение к снежной зимней погоде произойдет в начале февраля, прогнозирует Карельский гидрометцентр.

В Псковской области в середине недели ожидается снег с дождем. Такая весенняя погода продержится до конца рабочей недели. К выходным немного похолодает: днем ожидается около -1 градуса, а в ночные часы столбики термометров опустятся до -4 градусов, прогнозирует Псковский ЦГМС - филиал ФГБУ "Северо-Западное УГМС". В Новгородской области по данным регионального гидрометцентра, всю неделю преимущественно облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер со скоростью 4-9 м/с. Ночью ожидается до -5 градусов, днем - от -3 до +2, на дорогах гололедица.

Последние дни января, и первые - февраля будут противоположными по метеоусловиям в Калининградской области, сообщили ТАСС в Гидрометцентре по региону. "В первой половине недели, в ее январские дни, в самой западной российской территории будет наблюдаться погода, обусловленная повышенным атмосферным давлением. Во второй половине недели - влиянием циклонической деятельности, и, соответственно, понижением атмосферного давления", - рассказал ТАСС начальник отдела Гидрометцентра Игорь Гуйван. Отсюда - отсутствие осадков в начале недели, и мокрый снег, дождь - во второй ее половине, отметил он. Ветер усилится 1 февраля на побережье до 20 м/с. Минимальные ночные температуры в регионе будут от -2 до +1 градуса, максимальные днем - от +3 до +6 градусов.

Сильный ветер в Кольском Заполярье

Мурманская область в начале недели будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Норвежском и Баренцевом морях. 29 января на побережье Кольского полуострова и в Баренцевом море ожидается мокрый снег и сильный юго-западный ветер в порывах до 22 м/с, на западе Баренцева моря до - 37 м/с. По Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, временами снег, а также переходы через ноль - от -4 до +1 градуса. Такая температура сохранится до конца рабочей недели, на выходных прогнозируется до -20 градусов. Из-за непогоды в Териберке и Ура-Губе в Заполярье ввели режим "повышенная готовность" и запрет на выход маломерных судов в Баренцево море. Ограничения будут действовать до 30 января.

По данным Севгидромета, в Архангельской области ожидаются осадки, метель и гололед, местами сильный ветер. Температура воздуха - от -2 до -7 градусов, в ночные часы при прояснениях - до -14 градусов, в начале недели - оттепель до +2 градусов. Региональный главк МЧС предупреждает, что 29 января ожидается усиление ветра порывами до 15 м/с и гололед по всей Архангельской области. В Ненецком автономном округе также ветер, местами порывы 15-20 м/с, температура -1...-6 градусов, на востоке округа - до -11 градусов.

Аномально теплым будет конец января в Вологодской области, 30 января потеплеет до +3 градусов, прогнозирует ведущий синоптик Вологодского ЦГМС Ольга Рыкованова. Затем слегка похолодает, но в четверг в регион устремится очередная порция теплого влажного воздуха, температура повысится до +2, но в ночь на субботу похолодает до -10 градусов, в ночь на воскресенье - до -15 градусов.

В Республике Коми температурный фон выше обычного на 8-12 градусов. Пройдут снегопады от небольших до умеренных, в Заполярье ожидаются метели, на востоке региона - сильные снегопады. С приходом февраля вернутся морозы, в восточной части региона ночью - до -22, днем - до -15 градусов. В западных районах Коми в ночные часы ожидается до -13, днем - до -8 градусов.