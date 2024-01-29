В Подмосковье закупят эндоскопическое оборудование на сумму около 2 млрд рублей

Медтехника поступит в 49 медицинских организаций региона, в том числе в Солнечногорскую, Орехово-Зуевскую, Красногорскую, Пушкинскую и другие больницы

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Более 360 единиц эндоскопического оборудования на общую сумму около 2 млрд рублей планируется закупить для медучреждений Московской области в текущем году, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Оснащение учреждений здравоохранения современной медтехникой - одна из наших приоритетных задач. Новое видеоэндоскопическое оборудование позволит проводить диагностику различных заболеваний, в том числе онкологических, на более высоком уровне. Также аппараты применяются для взятия биопсии, проведения малоинвазивных операций. <...> В этом планируем закупить еще 364 единицы. На приобретение техники будет направлено почти 2 млрд рублей", - привели в тексте слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе добавили, что медтехника поступит в 49 медицинских организаций региона, в том числе в Солнечногорскую, Орехово-Зуевскую, Красногорскую, Пушкинскую и другие больницы.

Отмечается, что в прошлом году в больницы Подмосковья поставили 252 единицы эндоскопического оборудования.