В Новосибирской области намерены обеспечить доступ к интернету для 99% домов к 2027 году

По итогам 2023 года доступ к сети в регионе имеют 92% населения

НОВОСИБИРСК, 29 января. /ТАСС/. В Новосибирской области планируют обеспечить мобильный интернет для 99% домохозяйств в регионе к 2027 году. Об этом сообщил на оперативном совещании в правительстве региона министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

"В соответствии с указом президента России о национальных целях развития до 2030 года одним из ключевых показателей цифровой трансформации является рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к сети Интернет - до 97% к 2030 году. По расчетным данным, обеспеченность по Новосибирской области по итогам 2023 года составляет 92%, по итогам текущего года планируется достигнуть показателя свыше 95%. К концу 2026 года мы планируем обеспечить мобильным интернетом все населенные пункты категории "свыше 100 жителей" и достигнуть показателей свыше 99%, тем самым досрочно исполнив указ президента", - сказал Цукарь.

Он добавил, что по итогам 2023 года удалось обеспечить интернетом рекордное количество населенных пунктов - 76, в 2024 году планируется провести его в еще 64. Всего на территории области 338 сел и городов, где проживают более 500 жителей, - все они на 100% обеспечены широкополосным интернетом. Также насчитывается 553 населенных пункта, где проживают от 100 до 500 жителей, из них 100% обеспечены проводной телефонной связью, 98% обеспечены голосовой сотовой связью и 89% - мобильным скоростным доступом к интернету. Не обеспечены устойчивой сотовой связью 98 данных поселений.

"За последние пять лет построены волоконно-оптические линии связи более чем до 900 населенных пунктов, обеспечено подключение к высокоскоростному интернету 1 626 - 100% - социально значимых объектов. Это школы, ФАПы, администрации сельсоветов, пожарные части, объекты культуры и пункты полиции. За последние пять лет интернетом и устойчивой связью обеспечено почти 100 тыс. жителей сельских населенных пунктов", - отметил Цукарь, уточнив, что обеспечить связь удалось за счет средств федерального и регионального бюджетов.

По данным правительства Новосибирской области, регион входит в число лидеров по доступности связи и занимает четвертое место в стране.