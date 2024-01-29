Распространителя канала Clubbing TV оштрафовали на 1 млн рублей за клипы с ЛГБТ-контентом

"Дот ДТехнолоджи" признали виновным в демонстрации несовершеннолетним сцен с нетрадиционными отношениями

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Таганский суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей распространителя кабельного телеканала Clubbing TV. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"ООО "Дот ДТехнолоджи" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения), наложено наказание в виде административного штрафа в размере 1 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Clubbing TV - французский развлекательный кабельный канал, посвящен электронной и танцевальной музыке. "Дот ДТехнолоджи" является официальным распространителем контента этого СМИ в РФ.