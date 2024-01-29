В трех городах Ставрополья откроют "Кванториумы" на базе школ в 2024 году

Образовательные площадки планируется запустить в Минводах, Пятигорске и Буденновске

СТАВРОПОЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Школьные "Кванториумы" откроются в трех крупных городах Ставропольского края в 2024 году. Образовательные площадки появятся в Пятигорске, Буденновске и Минеральных Водах, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.

"Хотим открыть 73 новые "Точки роста", которые будут оборудованы для изучения предметов естественно-научной и технологической направленности. Ориентируемся прежде всего на сельские населенные пункты. Планируем запустить три новых школьных "Кванториума" - в Минводах, Пятигорске и Буденновске", - написал он.

Первый школьный "Кванториум" открыли на Ставрополье в городе Георгиевске в сентябре 2022 года. Занятия для школьников проводят в химической, физической, биологической лабораториях. Площадка пока является единственной подобной в регионе. В крае действуют технопарки "Кванториум" в Невинномысске и Михайловске, а также мобильный "Кванториум", региональный центр поддержки и развития талантов детей "Сириус 26" в Ставрополе.

Систему дополнительного образования детей в регионе расширяют по национальному проекту "Образование". "В крае работают почти 1 700 площадок, ориентированных на развитие детей. Планируем расширить эти возможности. В системе дополнительного образования детей края в этом году создаем больше тысячи новых мест для обучения", - пояснил Владимиров.