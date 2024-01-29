В Госдуму в весеннюю сессию могут внести законопроект о борьбе с буллингом в школах

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова призвала родительское и педагогическое сообщество присылать предложения о мерах борьбы с травлей

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Законопроект о борьбе с травлей в общеобразовательных учреждениях планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию. Об этом сообщила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду").

"Мы планируем вносить законопроект в весеннюю сессию", - сказала депутат на пресс-конференции в "Парламентской газете".

Лантратова отметила, что законопроект не будет вводить уголовную ответственность и огромные штрафы за буллинг. Она также призвала родительское и педагогическое сообщество присылать предложения о мерах борьбы с травлей.

Депутаты Госдумы от фракций "Единая Россия", "Справедливая Россия - За правду", КПРФ и ЛДПР разрабатывают законопроект о борьбе с буллингом в школах. Законопроектом предлагается закрепить понятие травли, а также сформировать основу для государственной программы по профилактике травли.