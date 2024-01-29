РПЦ начала изучение вопроса о канонизации начальника духовной миссии в Иерусалиме

Председатель синодальной комиссии епископ Троицкий Панкратий сообщил, что работа находится "на самом начальном этапе" и на нее получено благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Синодальная комиссия Московского патриархата по канонизации святых начала изучение документов о жизни и деятельности бывшего начальника Русской духовной миссии (РДМ) в Иерусалиме архимандрита Антонина (Капустина) для его возможного причисления к лику святых в Русской православной церкви. Об этом сообщил ТАСС председатель синодальной комиссии епископ Троицкий Панкратий (Жердев).

"Материалы поступили от Курганской епархии. Их комиссия провела подготовительную работу, и наша комиссия сейчас изучает эти материалы", - сказал епископ Панкратий, отвечая на вопрос о том, ведется ли в синодальной комиссии какая-то работа по подготовке канонизации архимандрита Антонина.

Он уточнил, что работа находится "на самом начальном этапе" и на нее получено благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Архимандрит Антонин (Капустин) в 1865-1894 годах был начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме и являлся почетным членом Императорского православного палестинского общества (ИППО). Он значительно расширил владения миссии - при его содействии были приобретены земли для строительства православных храмов, которые стали историческими достопримечательностями Иерусалима.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее заявил, что "труды архимандрита Антонина бесценны, именно он через свою пастырскую, научную, дипломатическую деятельность утвердил русское присутствие на Святой Земле и в Палестине". В ИППО ранее не раз призывали к тому, чтобы рассмотреть вопрос о канонизации священнослужителя.