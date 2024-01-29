В Литве памятник одному из лидеров "лесных братьев" облили красной краской

По данным радиостанции LRT, неизвестный плеснул на памятник краской и скрылся

ВИЛЬНЮС, 29 января. /ТАСС/. Неизвестный в Литве облил красной краской памятник Адольфасу Раманаускасу-Ванагасу, одному из лидеров "лесных братьев" - бандформирований, боровшихся против советской власти после войны. Об этом сообщила радиостанция LRT.

По ее данным, инцидент произошел в городе Меркине рано утром. Неизвестный плеснул на памятник краской и скрылся. Рядом с местом происшествия установлены видеокамеры, однако разглядеть злоумышленника на видеозаписях практически невозможно.

Памятник в Меркине был открыт в 2022 году. Один раз его уже обливали краской, это произошло 8 мая 2023 года. Установить, кто это сделал, не удалось.

"Лесные братья" - неофициальное наименование вооруженных националистических бандформирований, действовавших на территории Литвы, Латвии и Эстонии в 1940-1950-е годы. Раманаускас-Ванагас был начальником одного из штабов "лесных братьев".