Казахстан утвердил отмену соглашения о межгосударственных секретах в сфере изобретений

Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений подписано главами правительств СНГ 4 июня 1999 года

АСТАНА, 29 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, предусматривающий прекращение действия соглашения о сохранности межгосударственных секретов в области изобретений в странах СНГ. Об этом сообщила пресс-служба лидера Казахстана.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации протокола о прекращении действия Соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений от 4 июня 1999 года", - говорится в сообщении.

Соглашение о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений подписано главами правительств СНГ 4 июня 1999 года в Минске. Он было разработано в целях обеспечения режима секретности в отношении имеющихся в государствах СНГ сведений об изобретениях, созданных в бывшем СССР.

Как отмечено в сопутствующих к закону документах, за все время действия соглашения в странах СНГ не было подано ни одного ходатайства о выдаче охранных документов на секретные изобретения, делопроизводство по которым не завершено в СССР и по которым не истекли сроки действия охранного документа. Срок охраны изобретений составляет 20 лет и в настоящее время по всем изобретениям, созданным в бывшем СССР, сроки действия охранного документа истекли. В этой связи Совет министров иностранных дел СНГ в сентябре 2018 года принял решение о прекращении действия многосторонних договоров, заключенных в рамках СНГ, и направил государствам-участникам СНГ для подписания соответствующий протокол.