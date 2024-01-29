Михаил Ковальчук считает, что Россия готова ответить на биологические угрозы

По словам директора Курчатовского института, оружие такого типа "значительно более антропоморфно"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Россия способна ответить на угрозы извне в условиях разработки против нее биологического оружия. Об этом на открытии в здании Госдумы выставки, посвященной 80-летней истории Национального исследовательского центра (НИЦ) "Курчатовский институт", заявил его президент Михаил Ковальчук.

"Уничтожить нас хотят не с помощью ядерного оружия, а с помощью биологического, что значительно более антропоморфно, как принято говорить. И мы готовы принять этот вызов - мы его приняли - и достойно на него ответить, обеспечивая суверенитет на многие годы", - сказал Ковальчук.

Он напомнил, что в Курчатовском институте действует центр, занимающийся развитием природоподобных технологий (технологий, механизм работы которых подобен процессам в природе), что, в частности, позволит ответить на эти вызовы.

Глава научного центра также заявил о том, что РФ за последние два десятилетия восстановила статус крупной научной державы, который был утрачен в 1990-е годы.

"[Наука в стране к 2001 году] была развалена. Журналисты, приходящие на интервью, когда мы что-то им показывали, говорили: "Как? Всем хорошо известно, что в России науки больше нет". За прошедшие два с небольшим десятка лет мы восстановились и снова стали величайшей научной державой", - сказал Ковальчук, назвав российский ядерный комплекс "лучшим в мире".