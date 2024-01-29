В Ингушетии открыли первую школу каменщиков-специалистов по реставрации древних зданий

Подготовкой специалистов займется мастер с 25-летним опытом Рамзан Султыгов

МАГАС, 29 января. /ТАСС/. В Ингушетии открыли первую школу мастеров-каменщиков для работы на объектах Средневековья. Площадку создали на территории историко-архитектурного комплекса "Нижний Пуй", сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"[Школа] начала свою работу в комплексе Нижний Пуй. После обучения мастеров допустят к реставрации каменных памятников архитектуры Средневековья. Первая группа состоит из 12 человек, все они отобраны по результатам специального собеседования. Мастера завершат обучение в апреле после сдачи экзамена", - говорится в сообщении.

Подготовкой специалистов займется мастер-каменщик с 25-летним опытом Рамзан Султыгов. "Сам он отмечает, что вопрос обучения был актуален всегда, просто не было возможности для его реализации. А сейчас она появилась, потому что благотворительный фонд "Сафмар" взял на себя расходы. После обучения мастера-каменщики смогут применять практику везде, где востребованы реставрационные работы", - прокомментировали в правительстве республики.

Башенный комплекс Нижний Пуй расположен в южной части Таргимской котловины. Основным строением ансамбля является боевая башня со ступенчато-пирамидальной крышей, на жилых башнях сохранилось большое количество петроглифов. В прошлом этот поселок занимал важное стратегическое положение, охраняя подступы к котловине с южной и восточной сторон.