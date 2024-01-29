29 января, 13:57

В Курганской области открылся штаб общественной поддержки

И.о. первого заместителя губернатора региона Андрей Алексеев отметил, что он позволит совместно проработать поступившие предложения от жителей

ТАСС, 29 января. Штаб общественной поддержки, который позволит жителям делиться своими предложениями и инициативами для развития региона, открылся в Курганской области. Об этом сообщил в Telegram-канале и.о. первого заместителя губернатора региона Андрей Алексеев.

"В Курганской области сегодня открылся Штаб общественной поддержки, он будет работать в Кургане по адресу улица Тобольная, 68. Это новая площадка для всех, кто готов активно участвовать в жизни региона и страны в целом не на словах, а на деле. Штаб общественной поддержки даст возможность поделиться своими предложениями и инициативами, которые помогут сделать жизнь земляков комфортнее", - написал он.

Алексеев подчеркнул, что штаб станет эффективным каналом обратной связи для органов власти - он "позволит совместно проработать поступившие предложения, внедряя наиболее актуальные и востребованные самими жителями". 

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