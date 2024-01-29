ОП РФ предложила создать рабочую группу по совершенствованию ПДД

В документе предложены идеи улучшения ПДД при управлении средствами индивидуальной мобильности

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ подготовила и направила в Министерство внутренних дел РФ документ с предложениями о совершенствовании правил дорожного движения (ПДД), в том числе о создании межведомственной рабочей группы по этому вопросу. Об этом сообщили в пресс-службе палаты.

Поручение о подготовке таких предложений ранее дал общественникам президент РФ Владимир Путин.

"Учитывая, что сфера безопасности дорожного движения имеет межотраслевой характер и высокую социальную значимость, одно из предложений ОП - объединить усилия государства, общества и бизнеса для обеспечения эффективного взаимодействия в решении вопросов совершенствования ПДД. А именно - создать рабочую группу с представителями профильных федеральных органов исполнительной власти", - говорится в сообщении.

В ОП предлагают сделать ПДД в целом более логичными и понятными для всех, в том числе для детей. В связи с этим, в ОП считают целесообразным не вносить изменения в действующие правила, а подготовить новый документ.

В документе, в частности, предложены идеи совершенствования ПДД при управлении средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Так, предлагается установить возможность движения электросамокатов по краю проезжей части или обочине только в случае, если ими управляют люди старше 16 лет, урегулировать вопросы использования защитной экипировки при движении на СИМ. Общественники также предлагают четко определить права и обязанности участников движения в случае использования беспилотной техники на автодорогах, в том числе роботов-доставщиков и беспилотных такси.

В ноябре прошлого года член ОП РФ Александр Холодов на встрече президента РФ с новым составом палаты предложил привлечь общественников к совершенствованию ПДД. В свою очередь президент поручил правительству РФ совместно с ОП подготовить и представить предложения по совершенствованию документа.