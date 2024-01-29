На Украине откроют курсы украинского языка для военнослужащих

Как заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь, омбудсмен будет способствовать созданию сети по изучению госязыка "и в других военных формированиях"

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогут изучить украинский язык на курсах, которые планируется вскоре открыть для них. Об этом уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщил на встрече с военнослужащими 150-го учебного центра командования сил территориальной обороны ВСУ.

"Договорились об открытии языковых курсов для военнослужащих, которые хотят усовершенствовать свои знания и должным образом подготовиться к экзамену на определение уровня владения государственным языком", - приводятся слова омбудсмена на сайте офиса уполномоченного. Креминь заявил, что в ВСУ важно использовать украинский язык, и сообщил, что будет способствовать созданию такой сети по изучению госязыка "и в других военных формированиях".

Омбудсмен во время встречи также констатировал нарушения закона о госязыке в стране, в частности в столице и во многих регионах юга и востока.

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка, действует закон о госязыке, обязывающий пользоваться украинским во всех сферах общественной жизни. При этом граждане Украины продолжает широко использовать русский язык в повседневной жизни, что много раз становилось поводом для конфликтов. Осенью прошлого года экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион выступила с оскорблением русскоязычных украинцев, в том числе состоящих в рядах ВСУ, предложив им "ехать в Сибирь". На фоне разгоревшегося скандала с участием военных власти были вынуждены уволить ее из львовского политехнического университета, а уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец неожиданно вмешался в ситуацию, заявив о недопустимости дискриминации по признаку языка.

Между тем курс на вытеснение русского языка приобретает в стране все более тотальный характер. Власти на местах вводят полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни и изучение его в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом, по данным украинских источников, пятая часть дошкольников совсем не понимают украинский язык, а активно пользуются им только 15%. Как свидетельствует опрос, проведенный в сентябре 2023 года по заказу консультативной миссии Европейского союза, 45% украинцев считают, что в стране существует языковая дискриминация.

По данным последней переписи, проведенной в 2001 году, русский язык назвали родным 14,273 млн граждан Украины, или 29,6% населения страны. Из них этнические русские составляли 56%.