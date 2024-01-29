Жильцам ростовской пятиэтажки, где рухнул подъезд, 30 января начнут выплачивать матпомощь

Из резервного фонда также выделили деньги для обследования здания

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 января. /ТАСС/. Жильцам ростовской пятиэтажки, где обрушился подъезд, 30 января начнут выплачивать единовременную материальную помощь. Об этом сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

"Состоялось внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Оперативно решаем вопросы с выплатами единовременной материальной помощи жителям аварийного дома на улице Нариманова, 72/3. За помощью обратились 144 человека - 121 семья. Не дожидаясь завершения приема документов от всех заявителей, планируем начать перечисление средств уже с завтрашнего дня", - написал он в своем Telegram-канале, добавив, что первые выплаты получат 74 жильца, которые предоставили все документы.

Глава городской администрации отметил, что из резервного фонда решено выделить деньги для обследования аварийного дома, чтобы понять, можно ли войти в уцелевшие части здания.

Вечером 27 января пресс-служба Главного управления МЧС России по Ростовской области сообщила об обрушении стены первого подъезда в многоэтажном жилом доме в Ростове-на-Дону. Из аварийного дома эвакуировали 95 человек. Утром 28 января произошло полное обрушение подъезда.

Аварийный дом включили в региональную программу расселения в октябре 2023 года. По данным властей, расселению подлежат 155 семей.