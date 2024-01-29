В медиахолдинг Союзного государства войдут четыре СМИ

Глава Минцифры Максут Шадаев уточнил, что речь идет о двух еженедельные газетах, еженедельном журнале и телеканале

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Медиаходинг Союзного государства будет включать две еженедельные газеты, еженедельный журнал и телеканал, они обеспечат единую скоординированную политику. Об этом сообщил журналистам министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

"У нас есть четыре СМИ, работает две еженедельные газеты, еженедельный журнал и телеканал. Выносится сегодня вопрос о создании медиахолдинга с нуля. Но в него будут включены все четыре действующих медиа для того, чтобы обеспечить единую скоординированную политику", - сказал Шадаев по итогам подписания соглашения о создании медиакомпании.

Вместе с тем, по словам министра, на встрече премьер-министров России и Белоруссии обсуждался вопрос взаимного признания электронной подписи для того, чтобы компании из Белоруссии могли участвовать в торгах, заключать контракты для исполнения работ, поставок продукции в интересах госкомпаний, госорганов. "С нашей стороны мы подготовили согласование на проект соглашения межправительственного и в пятницу прошлую на заседании правительства его подписали. Это упростит жизнь белорусским компаниям", - добавил министр.

Ранее сегодня Высший госсовет Союзного государства России и Белоруссии утвердил создание союзного медиахолдинга. Всего на заседании, которое сегодня провели президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, было принято 15 документов. Среди них в том числе значится "постановление Высшего государственного совета Союзного государства "О создании медиакомпании Союзного государства".

Президент Белоруссии в начале апреля 2023 года на заседании Высшего госсовета СГ обратился к теме создания союзного медиахолдинга, который, по его словам, необходим для того, чтобы "не проиграть битву за умы и сердца". В начале июля прошлого года пресс-служба Минцифры России в ответ на запрос ТАСС сообщила, что Россия и Белоруссия планируют начать создание медиахолдинга Союзного государства уже в 2023 году, однако ряд вопросов требует решения Высшего госсовета, заседание которого состоится уже в 2024 году. В министерстве заявили, что план создания медиахолдинга СГ был согласован профильными министерствами Белоруссии и России, но вместе с этим отметили, что некоторые аспекты данной реформы требуют позиций других органов государственной власти.