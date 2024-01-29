Выплаты к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады получили 600 ветеранов в Подмосковье

Ветераны получили региональную выплату 3 тыс. рублей и федеральную выплату 50 тыс. рублей

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Более 600 ветеранов, проживающих в Московской области, получили выплаты и почетные знаки к 80-летию освобождения Ленинграда от блокады. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

"В Подмосковье свыше 600 участников обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны и те, кто пережил блокаду города, получили почетные знаки "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады". Помимо этого, ветераны получили региональную выплату 3 тыс. рублей и федеральную выплату 50 тыс. рублей", - привели в тексте слова министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой.

В министерстве напомнили, что ветеранам из блокадного Ленинграда доступен круглогодичный бесплатный проезд на поездах дальнего следования. Они могут бесплатно взять с собой одного сопровождающего. Эта федеральная мера поддержки приурочена к празднованию освобождения города.