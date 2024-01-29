Экс-глава администрации Азова отправился добровольцем на СВО

Владимир Ращупкин подписал контракт на полгода

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 января. /ТАСС/. Бывший глава администрации города Азова Владимир Ращупкин, сложивший полномочия в январе 2024 года, отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО). Эту информацию ТАСС подтвердил представитель администрации муниципалитета.

Ранее в местных Telegram-каналах появилась информация о том, что Ращупкин ушел добровольцем на СВО. Сообщается, что бывший чиновник подписал контракт на полгода, пока он находится в лагере, где проходит подготовку.

"Могу подтвердить [отправку Ращупкина на СВО]. Он давно собирался, говорил об этом еще в течение года и раньше", - сказал собеседник агентства.

Ранее Ращупкина и его заместителя Николая Юхнова судили по делу о превышении должностных полномочий. Азовский городской суд 12 октября 2022 года приговорил главу администрации Азова к 3,5 года условно, его заместителя Юхнова - к 4 годам 3 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Через несколько дней после ареста, 29 мая 2022 года, судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда перевела Ращупкина под домашний арест. В июле того же года Ращупкин был отпущен под залог и снова вышел на работу.

Позже апелляционная инстанция Ростовского областного суда отменила приговор, дело направили на пересмотр в ином составе суда. Однако решение суда первой инстанции 16 января текущего года было оставлено без изменений. На следующий день на заседании городской думы Азова было рассмотрено и удовлетворено заявление Ращупкина о сложении полномочий главы администрации.