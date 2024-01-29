В Челябинске вновь продлили режим неблагоприятных метеоусловий

Он будет действовать до вечера 30 января

ЧЕЛЯБИНСК, 29 января. /ТАСС/. Режим метеоусловий, неблагоприятных для рассеивания вредных веществ в воздухе, который объявляли в городах Челябинской области с вечера 22 января до 26 января, а затем продлевали до вечера 29 января, продлили во второй раз, до вечера вторника. Это следует из материалов, опубликованных Челябинским центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, до 20:00 (18:00 мск) 30 января в Челябинске, Карабаше, Коркино, Сатке, Златоусте, Магнитогорске. <…> Отдельным предприятиям Челябинской области объявляется предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени", - сказано в материалах.

До 26 января включительно, а позже и до 29 января включительно в Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдались метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ (слабый ветер неблагоприятных направлений).

Согласно требованиям законодательства, в период неблагоприятных метеоусловий заводы должны снизить объем выбросов.

Челябинская область - крупный промышленный центр РФ. Ведущим в экономике является металлургический комплекс. При неблагоприятных метеорологических условиях выбросы предприятий области зачастую приводят к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ.