В Подмосковье с помощью камер выявили более 1 тыс. нарушений содержания территорий

В Истре было решено более 150 замечаний, в Коломне - свыше 125, в Балашихе - более 70

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. нарушений содержания дворовых и общественных пространств, выявленных благодаря камерам системы "Безопасный регион", устранили в Московской области с начала года. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий.

"С начала месяца в Подмосковье устранено 1 064 замечания в содержании, зафиксированных инспекторами с помощью камер "Безопасный регион". Специалисты прекрасно знают, что, если затянуть с выполнением, можно получить штраф. Вовремя отреагировали и привели территории в порядок коллеги из Реутова, Серебряных Прудов, Наро-Фоминского, Королева и Восхода - 100% отработка", - привели в тексте слова руководителя ведомства в ранге министра Светланы Аиповой.

Она добавила, что в Истре было решено более 150 замечаний, в Коломне - свыше 125, в Балашихе - более 70.

Аипова также рассказала, что с начала года по упрощенной системе коммунальным организациям выписали более 50 административных постановлений на сумму свыше 1 млн рублей.