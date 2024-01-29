Короля Великобритании выписали из больницы после операции

В Букингемском дворце ранее сообщили, что обнаруженное у Карла III новообразование является доброкачественным

ЛОНДОН, 29 января. /ТАСС/. Король Великобритании Карл III выписан из больницы после операции на простате. Об этом говорится в распространенном заявлении Букингемского дворца.

"Сегодня днем король был выписан из больницы после планового лечения и перенес предстоящие публичные мероприятия, чтобы дать себе время для приватного восстановления. Его Величество хотел бы поблагодарить медицинскую команду и всех, кто участвовал в организации его визита в больницу, благодарен за все добрые сообщения, которые он получил в последние дни", - отмечается в заявлении канцелярии 75-летнего монарха.

О том, что Карлу III потребуется операция, стало известно на прошлой неделе. Тогда же в Букингемском дворце сообщили, что обнаруженное у короля новообразование является доброкачественным, а сама процедура будет корректирующей. В понедельник из этой же больницы был выписан и другой член королевской семьи - жена наследника британского престола принца Уильяма принцесса Уэльская Кейт.

17 января Кенсингтонский дворец сообщил, что принцесса Уэльская Кейт перенесла плановую операцию на брюшной полости и не сможет исполнять свои обязанности вплоть до конца марта. В заявлении говорилось, что хирургическое вмешательство не связано с каким-либо раковым заболеванием. Отмечалось, что жена наследника престола, которой 9 января исполнилось 42 года, надеется, что "ее личная медицинская информация останется конфиденциальной".