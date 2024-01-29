В "Россети Урал" назвали причину вспышек в небе над Челябинском

Обесточенными остаются несколько линий распределительной сети, которые обеспечивают электроснабжение поселков Моховички, Красное поле, Прудный

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Вспышки в небе над Челябинском, замеченные местными жителями, связаны с коротким замыканием на энергообъектах компании "Россети Урал". В результате технологического нарушения жители трех населенных пунктов остаются без электричества, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Сегодня в 18:14 (16:14 мск - прим. ТАСС) было зафиксировано кратковременное отключение двух воздушных линий электропередачи 110 кВ действием защит. Яркие вспышки связаны с коротким замыканием на энергообъектах. Линии 110 кВ сейчас находятся в работе. Каких-либо последствий для системной надежности электроснабжения нет", - сказали в пресс-службе.

В результате технологического нарушения обесточенными остаются несколько линий распределительной сети, которые обеспечивают электроснабжение поселков Моховички, Красное поле, Прудный. "Энергетики "Россети Урал" восстанавливают электроснабжение части обесточенных потребителей путем оперативных переключений на резервные схемы. На место направлены резервные источники электроснабжения (РИСЭ)", отметили в компании.

Аварийно-восстановительные бригады челябинского филиала "Россети Урал" параллельно осматривают линии электропередачи по всей их протяженности для выяснения итоговых причин технологического нарушения, добавили в пресс-службе.

Видео с яркими вспышками в небе над Челябинском в понедельник вечером были опубликованы в Telegram-каналах и соцсетях.