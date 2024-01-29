Суд ограничил Алена Делона в праве распоряжаться имуществом

По данным BFMTV, адвокат дочери актера заявил, что "есть основания приветствовать это решение"

ПАРИЖ, 29 января. /ТАСС/. Французский актер Ален Делон помещен под судебный надзор и ограничен в некоторых правах, в том числе на распоряжение недвижимостью. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, специальный судья по делам опеки избрал соответствующую меру после обращения адвокатов Делона и его дочери Анушки о необходимости оценки состояния здоровья актера его швейцарским врачом. Как поясняет телеканал, Делон сможет самостоятельно совершать большинство привычных операций, за исключением самых важных, таких как продажа недвижимости. За них будет отвечать назначенный судом человек, личность которого в СМИ не раскрывается. Также в обязанности этого наблюдателя входит помощь Делону с медицинскими операциями и выбором врачей.

Адвокат дочери актера заявил, что "есть основания приветствовать это решение". Сыновья Делона, которые обвиняют сестру в давлении на отца и выступают за то, чтобы он лечился во Франции, а не в Швейцарии, пока никак не отреагировали на решение суда. В то же время именно 59-летний Антони и 29-летний Ален-Фабьен ранее настаивали на установлении опеки над отцом, тогда как Анушка противилась этому, поскольку опекун получил бы под свой контроль компании отца.

Семейная драма

Ранее Антони Делон в интервью журналу Paris Match заявил, что его отец испытывает серьезные проблемы со здоровьем, а также сообщил, что подал жалобу на свою сестру Анушку, обвинив ее в том, что она скрыла от него данные о когнитивных нарушениях у артиста. После этого сам Ален Делон сообщил о намерении подать жалобу на своего сына из-за разглашения подробностей относительно его личной жизни и состояния здоровья.

Журнал Voici в январе сообщил, что конфликт в семье Делона связан с разделом его наследства, половину которого тот завещал дочери, а другую половину разделил между сыновьями. Издание подчеркивает, что 88-летний актер обладает колоссальным состоянием, которое включает роялти за использование его имени в парфюмерии, табачных изделиях и одежде, особенно в Азии. Кроме того, Делон собрал коллекцию искусства, часть которой продал в минувшие годы за €17 млн, но у него осталось еще много полотен знаменитых мастеров.

В то же время Антони Делон в интервью телеканалу CNEWS заявлял, что у них с братом нет претензий по поводу распределения наследства и они согласны с решением отца. По словам Антони, он вместе с братом выступает в первую очередь за уважение воли актера, который якобы хочет провести свои последние дни в его доме в коммуне Души. Сестру же он обвиняет в желании увезти отца в Швейцарию, чтобы избежать уплаты налогов после его смерти. Также он заявил, что Анушка своими действиями якобы подыгрывает спутнице Делона Хироми Роллен, которую он считает ответственной за причинение актеру морального вреда.

Ален Делон в 2017 году объявил о завершении карьеры в кино. Актер, перенесший инсульт летом 2019 года, снялся за свою карьеру более чем в 90 фильмах.