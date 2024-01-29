Путин угостил Лукашенко и других гостей морскими гребешками и картофельными пончиками

Рабочий обед состоялся в Константиновском дворце, где до этого прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства

СТРЕЛЬНА, 29 января. /ТАСС/. Морские гребешки с цветной капустой и грибная солянка с картофельными пончиками вошли в меню обеда, которым угостил президент России Владимир Путин своего белорусского коллегу Александра Лукашенко и участников заседания Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства.

Также гостям предложили форель, маринованную в бруснике со сметаной, угольную треску с пюре из зеленого горошка, антрекот из говядины с овощами гриль.

На десерт в меню были шербет из облепихи с апельсином и мусс из печеного яблока в карамели с лавандовым мороженым.

Из напитков участники ВГС могли попробовать российские вина: "Усадьба Дивноморское. Восточный склон" урожая 2021 года и "Усадьба Дивноморское. Сира" урожая 2020 года.

Рабочий обед состоялся в Константиновском дворце, где до этого прошло заседание.