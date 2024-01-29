Пятеро уклонистов с Украины заплатили $38 тыс., чтобы нелегально перебраться в Молдавию

В Пограничной полиции сообщили, что их задержал мобильный патруль в ночное время

КИШИНЕВ, 29 января. /ТАСС/. Пятеро уклоняющихся от призыва в армию граждан Украины заплатили более $38 тыс., чтобы попасть в Молдавию нелегальным путем. Об этом сообщили на сайте Пограничной полиции Молдавии.

"С помощью приборов наблюдения в ночное время мобильный патруль задержал группу людей, незаконно пересекших государственную границу из Украины в Молдову. На месте было установлено присутствие шести человек, одного молдаванина и пяти украинцев, которые не смогли обосновать свое присутствие в приграничной зоне", - говорится в сообщении. Согласно приведенным словам задержанного, украинцы "заплатили в общем $38,5 тыс. за то, чтобы оказаться на территории Молдавии". Пограничники изъяли у гражданина Молдавии, который был проводником, мобильный телефон, который может быть использован в качестве доказательства. Он был задержан и помещен в изолятор предварительного заключения инспектората полиции Кагула.

С начала специальной операции на Украине пограничная полиция Молдавии регулярно сообщает о задержании мужчин призывного возраста, которые пытаются нелегально переправиться через реку Днестр и другие участки молдавско-украинской границы. На территории республики они имеют право попросить об убежище. Власти Молдавии заявили, что не будут выдавать Украине беженцев, которые уклоняются от призыва на военную службу. В республике также раскрыто несколько преступных группировок, которые помогали дезертирам нелегально перейти границу - стоимость такой услуги достигала $10 тыс.

Ранее власти Молдавии упростили въезд для беженцев с Украины, которые могли пользоваться просроченными удостоверениями личности при пересечении границы, а также другими льготами. По данным пограничной полиции, с февраля 2022 года в республику въехали около 1 млн. украинских беженцев. Большая их часть направилась в страны ЕС, в Молдавии осталось около 100 тыс. человек.