В Геническе открыли волонтерский штаб для координации волонтеров на Херсонщине

Он также будет заниматься равномерным распределением гуманитарной помощи в регионе

ГЕНИЧЕСК, 29 января. /ТАСС/. Волонтерский штаб Херсонской области открыли в Геническе для координации действий волонтерских организаций, действующих на территории региона, сообщил журналистам министр молодежной политики области Игорь Астранин.

"Волонтерский штаб сегодня впервые собирается. Цель, которая декларирована организаторами, - это собрать руководителей молодежных волонтерских организаций, которые ведут свою работу в регионе, для объединения их сил и ресурсов. Потому что так бывает, что у одной организации, например, открыты отделения по всем муниципалитетам, но при этом нет ресурсного обеспечения, например, транспорта. У другой организации есть возможность предоставлять транспорт, но нет устойчивого потока гуманитарной помощи от тех или иных внешних организаций. Таким образом, мы должны все эти ресурсы объединить", - сказал Астранин.

Меморандум о создании штаба, в частности, подписали представители Всероссийского студенческого корпуса спасателей, региональных отделений движений "Волонтеры-медики" и "Юг молодой", молодежного крыла Общероссийского народного фронта, "Юнармии" и волонтерского штаба "Мы вместе".

Как рассказал сопредседатель ОНФ в Херсонской области, депутат региональной думы Владимир Лебедкин, волонтерский штаб также будет заниматься равномерным распределением гуманитарной помощи на Херсонщине.

"Я как заместитель министра труда и социальной политики [Херсонской области] в прошлом прошел две эвакуации. И вы, наверное, все подтвердите, что бывают ситуации, когда в действительно сложные, чрезвычайные ситуации где-то у нас пусто, где-то густо волонтеров. По факту получается, что где-то недорабатываем, хотя помощь, как вы понимаете, нужна всем. Поэтому есть идея создания волонтерского штаба Херсонской области, который мог бы координировать вопросы, связанные как раз с подобными мероприятиями", - сказал Лебедкин, открывая первое заседание учредительного собрания штаба.