В Дагестане 24 образовательных учреждения ушли на карантин из-за ОРВИ и гриппа

За последнюю неделю заболеваемость в республике выросла на 7,3%

МАХАЧКАЛА, 29 января. /ТАСС/. Более 20 образовательных учреждений в Дагестане ушли на карантин в связи с ростом числа заражений острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом среди учеников, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"В Дагестане заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю выросла на 7,3%. За четвертую неделю в республике зарегистрировано 3 703 случая ОРВИ, на предыдущей неделе было зафиксировано 3 430 случаев. По состоянию на 29 января 2024 года в 24 образовательных учреждениях республики введен карантин", - говорится в сообщении.

Ранее региональный Роспотребнадзор сообщал о закрытии в Дагестане на карантин Буйнакского медицинского училища, где из-за гриппа и ОРВИ отсутствовали 28% студентов, а также о закрытии двух школ.