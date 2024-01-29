Wildberries опроверг информацию о проведении следственных действий в квартире Бакальчук

Изъятие документов также не проводилось

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Информация о проведении следственных действий в квартире у основателя и гендиректора онлайн-ретейлера Wildberries Татьяны Бакальчук не соответствует действительности. Изъятие документов также не проводилось, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Распространяемая некоторыми интернет-площадками информация о проведении следственных действий в квартире у основателя и генерального директора компании Татьяны Бакальчук не соответствует действительности", - заявили в компании.

В Wildberries подчеркнули, что когда состоялся визит правоохранительных органов в офис компании, по домашнему адресу Бакальчук была доставлена повестка дать показания по факту пожара на складе в Шушарах как владельца и гендиректора компании. "Никакого изъятия документов ни дома у Татьяны Владимировны, ни в офисе не проводилось", - добавили в пресс-службе.

Ранее в компании сообщали, что основательница и гендиректор Wildberries давала показания в управлении Следственного комитета в Санкт-Петербурге относительно пожара на складе онлайн-ретейлера.

"Татьяна Бакальчук дала развернутые показания в Следственном комитете Санкт-Петербурга РФ и подчеркнула, что компания Wildberries заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего и оказывает всяческое содействие следствию", - отметили в Wildberries.