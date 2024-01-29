Эпидпорог по ОРВИ и гриппу в Карачаево-Черкесии превышен на 38%

За прошлую неделю в регионе зарегистрировали 1 349 случаев заболеваний

ЧЕРКЕССК, 29 января. /ТАСС/. Эпидемиологический порог по острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппу в Карачаево-Черкесии превышен на 38%, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

"Заболеваемость ОРВИ и гриппом в КЧР продолжает превышать средние многолетние показатели. С 22 по 28 января среди совокупного населения республики эпидемический порог превышен на 38%. Зарегистрировано 1 349 случаев заболеваний", - говорится в сообщении.

Максимальное превышение эпидпорога 62% зафиксировано в возрастной группе от 15 лет и старше.

Отмечается, что выборочное обследование заболевших показало наличие гриппа А H3N2 (93%), метапневмовирусной инфекции, RS-вируса, риновируса, парагриппа коронавируса и нового коронавируса SARS-CoV-2.