Медучреждения Подмосковья приведут к единому стандарту до конца 2024 года

В настоящее время к единому стандарту приведены 100 взрослых поликлиник области

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Взрослые и детские поликлиники, а также женские консультации и стоматологии Московской области приведут к единому региональному стандарту до конца текущего года. Он предусматривает разделение потока пациентов, создание понятной навигации и безбарьерной среды для маломобильных граждан, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"Мы продолжаем серьезно заниматься модернизацией [здравоохранения] Подмосковья: привлекаем специалистов, обновляем помещения и оборудование, внедряем умные технологии. Одна из ключевых задач - привести наши медучреждения к единому современному стандарту. С 2022 года в рамках проекта "Поликлиника: перезагрузка" разделяем потоки пациентов, создаем понятную навигацию, комфортные зоны ожидания, безбарьерную среду, предусматриваем более удобное расположение кабинетов. Например, теперь на первом этаже находятся кабинеты неотложной помощи и диагностики. До конца 2024 года к региональному стандарту будут приведены не только все детские и взрослые поликлиники, но и женские консультации, а также все стоматологии", - привели в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Он добавил, что в Московской области ведется работа по открытию новых медучреждений. "В этом году начнет работать Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля в Красногорске, строительство которого поддержал наш президент, 10 поликлиник, 12 ФАПов, 3 кабинета врача общей практики, 4 станции скорой помощи. Также капитально отремонтируем 24 объекта здравоохранения. Это все позволит улучшить качество и доступность медицинской помощи для маленьких и взрослых пациентов", - подчеркнул глава региона.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время к единому стандарту приведены 100 взрослых поликлиник Подмосковья, где теперь за два часа можно пройти первый этап диспансеризации. Там открыты кабинеты выписки льготных рецептов, а в 50 детских поликлиниках - игровые пространства для малышей, комнаты кормления грудных детей, комфортные зоны ожидания, понятная навигация, помещения для отдыха медицинских специалистов. Помимо этого, там разместили кабинеты здорового ребенка, выписки справок, неотложной медицинской и медико-социальной помощи.

Кроме того, в 35 женских консультациях уже размещена понятная навигация и оборудованы комфортные зоны ожидания с удобной мебелью, кулерами, вендинговыми автоматами и телевизорами. Также в них открыты кабинеты постановки на учет по беременности в день обращения и установлены электронные табло с расписанием врачей. Для женщин организовано индивидуальное сопровождение беременности личным помощником. В 34 подмосковных стоматологиях оборудовали табло с электронным расписанием, сделали удобную навигацию.

Все новые учреждения здравоохранения в Московской области строятся также с учетом регионального стандарта.