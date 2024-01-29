В псковском парке "Россия - моя история" откроют музей в честь патриарха Тихона

В 2025 году исполняется 100 лет со дня его смерти

ПСКОВ, 29 января. /ТАСС/. Парк "Россия - моя история" планируется создать в историческом центре Пскова на базе Псковской духовной семинарии XVIII века: здесь кроме экспозиции парка разместится музей в честь 100-летия со дня смерти патриарха Тихона, а также классы дополнительного образования для школьников. Об этом сообщил митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), выступая на совещании в Пскове, участие в котором принял министр просвещения России Сергей Кравцов.

"В связи с известными сложностями мы предложили под исторический парк использовать переданное уже епархии здание Псковской духовной семинарии, здание старинное XVIII века: 600 млн рублей было заложено на реконструкцию этого здания. Мы предлагаем там сделать "Россия - моя история" с отдельным в каждом зале по каждому [историческому] времени с упором на Псковскую область. И предлагаем сделать классы дополнительного образования для школьников", - сказал владыка Тихон.

Он также отметил, что в 2025 году исполняется 100 лет со дня смерти патриарха Тихона, уроженца Псковской области. "Будет небольшой музей, посвященный патриарху Тихону. Там три здания, можно сделать навес между ними, открытый вход. И там сделать хорошее кафе, весеннее, летнее, осеннее. Экспозиции туда можно выводить. В залах при смене электронного контента можно делать залы по профессиональной ориентации. Здесь же и различные выставки, и все то, что сейчас востребовано школьниками для просветительского и патриотического воспитания", - уточнил Тихон.

По словам митрополита Тихона, общая площадь здания, где расположится парк, составляет 5,5 тыс. кв. м. Как уточнил владыка, специалисты произвели предварительные научно-исследовательские работы, изучили архивные материалы, а также завершили полное техническое исследование здания и выполнили комплекс инженерно-геодезических и геологических изысканий.

Патриарх Тихон умер в 1925 году, он являлся первым патриархом Московским и всея России после восстановления патриаршества в России. В 2023 году губернатор Михаил Ведерников заявил о том, что власти региона отказались от проекта по созданию исторического парка "Россия - моя история" на базе кампуса Псковского госуниверситета из-за высокой стоимости: на эти цели требуется около 2 млрд рублей, однако таких средств у региона нет.

Парки "Россия - моя история" - самый масштабный экспозиционный комплекс страны. География его площадок насчитывает 22 города. В парках использованы самые современные формы информационных носителей: сенсорные столы, лайтбоксы, коллажи, проекторы и планшеты. Визуальные новаторские решения мультимедийных экспозиций создали с использованием инфографики, анимации, 3D-моделирования.