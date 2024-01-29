Запорожское объединение организаций профсоюзов вошло в ФНПР

По словам губернатора Евгения Балицкого, работа в общероссийской структуре позволит защищать права трудовых коллективов по российским стандартам

МЕЛИТОПОЛЬ, 29 января. /ТАСС/. Запорожское областное объединение организаций профсоюзов вошло в Федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР), сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Запорожское областное объединение организаций профсоюзов вошло в состав Федерации независимых профсоюзов России. Благодарен главе ФНПР Михаилу Викторовичу Шмакову за продуктивную работу, которая позволила оперативно включить профсоюзные объединения Запорожской области в единую структуру профсоюзов России. Деятельность профсоюзов в новых регионах особенно важна, и работа в общероссийской структуре позволит защищать права трудовых коллективов по всем стандартам Российской Федерации", - говорится в Telegram-канале Балицкого.

Он добавил, что председатель ФНПР и глава Союза "Запорожское областное объединение организаций профсоюзов" обсудили форматы взаимодействия и дальнейшее развитие профсоюзного движения региона.