В Туле представили выставку "Обыкновенный нацизм" о событиях на Донбассе

Экспозиция будет доступна до 29 февраля

ТУЛА, 29 января. /ТАСС/. Идеологические брошюры украинских националистических батальонов, оружие, из которого обстреливали мирных жителей Донбасса, фотографии и другие документы о событиях 2014-2023 годов представили в Туле на выставке "Обыкновенный нацизм". Ее открыли на базе Тульского государственного педагогического университета имени Толстого, сообщила пресс-служба правительства Тульской области.

"В экспозиции представлены предметы, собранные межмузейной группой Министерства культуры Российской Федерации. Среди них оружие, использовавшееся для обстрелов мирного населения Донбасса, идеологические брошюры, символика и элементы обмундирования украинских нацбатов", - говорится в сообщении.

Экспозицию также дополняют фотографии, на которых запечатлены последствия обстрелов, которым подвергались жители городов Донбасса и Новороссии. "Выставка будет работать до 29 февраля. Ее могут посмотреть все желающие", - сообщили ТАСС в пресс-службе ТГПУ.

Выставка "Обыкновенный нацизм" посвящена событиям на Донбассе в период 2014-2023 годов. Это всероссийский передвижной проект Российского исторического общества, он реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, фонда "История Отечества" и Музея Победы. Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина на открытии выставки отметила, что сейчас реализуется множество культурных инициатив, связанных с поддержкой новых территорий, но особая роль отведена музейно-выставочной работе. "Мы должны заниматься историческим просвещением, наша молодежь должна знать причину происходящих событий, понимать, думать и формировать в себе подлинный патриотизм", - добавила она.