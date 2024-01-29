Беглов показал Путину медаль в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда

Всего в городе создали около 64 тыс. медалей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 января. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов показал президенту России Владимиру Путину медаль "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады". Путин 29 января провел рабочую встречу с губернатором Петербурга.

"Это по вашему поручению. Вы тогда правильно сказали, что нужно сделать памятную медаль, и вот мы сделали: отчеканили на нашем Петербургском монетном дворе такую медаль, которая здесь и представлена. Практически везде вручили ее: в других странах, в регионах и в союзных республиках. Для них память о том, что город о них помнит, страна о них помнит, - это очень важно. С большим удовлетворением они приняли эту медаль, наши посольства хорошо отработали: вручили эти медали, продолжается вручение этих медалей, потому что их большое количество - порядка 64 тыс. Это остается хорошей памятью", - сказал Беглов.

"Вы как-то сказали, что независимо от того, какой национальности, сколько прожил [человек] в городе, но самое главное - защищал этот город, мы всех считаем ленинградцами. Мы так поступаем в соответствии с вашим советом. Поэтому медали там продолжают вручать, во всех странах регионах, и это вдохновляет наших жителей. Она похожа приблизительно на медаль "Жителям блокадного Ленинграда" - с той же самой ленточкой, что очень дорого", - добавил Беглов.

"Красивые", - сказал Путин о медалях.

Решение, каким будет почетный знак "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады", принималось при участии общественных организаций блокадников и ветеранов. Почетные знаки получат более 60 тыс. ветеранов, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Из них свыше 11 тыс. проживают за пределами Петербурга. В том числе порядка 2,5 тыс. почетных знаков были направлены в российские дипломатические учреждения за рубежом для вручения проживающим там блокадникам.