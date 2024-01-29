Мурашко осмотрел храм Святого Саввы в Белграде

Министр здравоохранения России в ходе двухдневного визита также почтил память воинов-освободителей в столице Сербии и возложил цветы к Вечному огню

БЕЛГРАД, 29 января. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который находится в Белграде с рабочим визитом, посетил православный храм Святого Саввы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Глава российского Минздрава посетил храм совместно с сербской коллегой Даницей Груичич. Их встретил настоятель храма, епископ Ремезьянский Стефан (Шарич), который провел небольшую экскурсию и предложил всем членам делегации детально изучить внутреннее убранство собора.

В ходе двухдневного визита Мурашко почтил память воинов-освободителей в Белграде и возложил цветы к Вечному огню. Министр встретился с премьер-министром республики Аной Брнабич и провел переговоры с Груичич, по результатам которых был подписан меморандум о сотрудничестве. Российский министр назвал визит гуманитарной миссией, которая заключается в развитии "технологий здравоохранения, направленных именно на увеличение продолжительности жизни людей и сохранение здоровья".

По оценке Мурашко, пандемия коронавируса продемонстрировала, что связи стран дают возможность сохранить множество жизней. Ключевая задача - совместная работа по обеспечению устойчивости систем здравоохранения, доступности лекарств для граждан и разработки новых препаратов. Министр считает, что медицинское образование - это самое перспективное направление сотрудничества России и Сербии. Груичич в свою очередь подчеркнула, что визит - это уникальная возможность обсудить сферу онкологии, где РФ "уже достигла XXII века по уровню развития".

Один из крупнейших храмов

Храм Святого Саввы в Белграде - это один из крупнейших православных соборов в мире. Его площадь составляет 7 570 кв. м, диаметр купола достигает 35 м, а высота - 65 м. Мозаика состоит из 52 млн фрагментов общим весом свыше 400 тонн, изготовленных российскими мастерами в Москве и доставленных в Белград в мае 2017 года. Более 40% мозаик состоит из золотой смальты - сусального золота в 24 карата, запаянного между пластинами прозрачного стекла. Всего на изображения общей площадью 15 тыс. кв. м ушло более 300 т смальты, их выкладывали свыше 600 мастеров. За новаторским процессом монтажа купола весом 4 тыс. т следили 1 тыс. инженеров со всего мира. Руководил художественными работами член Российской академии искусств Николай Мухин, который расписывал храм Христа Спасителя в Москве.

Храм в Белграде был освящен в честь первого сербского архиепископа и национального героя Сербии святого Саввы (1175-1236). Собор был возведен на месте сожжения его мощей турками в 1594 году.