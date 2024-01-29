Полиция отпустила лидера "Коррозии металла" после задержания за "перформанс с водкой"

В отношении Сергея Троицкого и других задержанных не стали составлять административный протокол, сообщили в правоохранительных органах

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Gолицейские не стали составлять протокол об административном правонарушении и отпустили лидера российской трэш-метал-группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого, задержанного сотрудниками охраны кинотеатра "Октябрь", где в понедельник прошла премьера художественного фильма "Брат-3". Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Троицкий покинул полицейский участок без составления в отношении него и других задержанных административного протокола", - сказал собеседник агентства.

Лидер группы "Коррозия металла" в свою очередь подтвердил корреспонденту ТАСС, что его отпустили без составления протокола и привлечения к административной ответственности.

Ранее Троицкий заявил ТАСС, что в кинотеатре "Октябрьский" он с участниками коллектива представил зрителям премьеры художественного фильма "Брат-3" перформанс "с десятью бутылками водки". Во время перформанса, по его словам, сотрудники охраны кинотеатра увели Троицкого со сцены и вызвали полицейских. Ему вменяли распитие спиртных напитков в общественном месте (ст. 20.20 КоАП РФ).

Сергей Троицкий, известный под сценическим псевдонимом Паук, является создателем и лидером трэш-метал-группы "Коррозия металла". В 2002 году в отношении него было возбуждено уголовное дело за возбуждение национальной вражды, осенью 2003 года музыканта принудительно обследовали в институте судебной психиатрии имени Сербского, где признали вменяемым.