Делегация Казахстана под Псковом почтила память советского снайпера Алии Молдагуловой

Молдагулова участвовала в боях за освобождение Новосокольнического района

ПСКОВ, 29 января. /ТАСС/. Делегация Казахстана во главе с послом в России Дауреном Абаевым посетила Новосокольнический район Псковской области, где почтила память советского снайпера Героя Советского Союза Алии Молдагуловой. Мероприятия прошли в день празднования 80-летия со дня освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков, сообщила пресс-служба правительства Псковской области.

Молдагулова участвовала в боях за освобождение Новосокольнического района. К моменту гибели на ее счету были десятки сраженных врагов. В кровопролитных боях, когда у подразделения не оставалось в живых командиров, она вела бойцов вперед. Она погибла в январе 1944 года. Имя павшей в боях за Новосокольнический район жительницы Казахстана Молдагуловой, по словам посла, одинаково дорого двум народам, в народной памяти навсегда остался ее образ советского снайпера, ее имя - "символ верности и служения родному народу".

"Новосокольнический район празднует 80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В деревне Монаково в понедельник состоялось памятное мероприятие, приуроченное к 80-летию подвига Героя Советского Союза Алии Молдагуловой. Почтить память защитников Родины на братское захоронение прибыли губернатор региона Михаил Ведерников, чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев", - отмечается в сообщении.

На территории мемориального комплекса в семи братских могилах лежат останки почти 2,5 тыс. бойцов-освободителей. Ведерников и Абаев возложили цветы к обелиску воинского захоронения. По данным пресс-службы, участники памятного мероприятия почтили также память Героя Советского Союза, гвардии подполковника Яна Райнберга, уроженца Латвии, заместителя командира 125-го стрелкового полка 43-й гвардейской латышской стрелковой дивизии. Он возглавил лыжный отряд, который продвинулся в тыл врага для затруднения коммуникации и передвижений фашистских войск. Погиб Райнберг в январе 1944 года во время боев за деревню Монаково.

В годы Великой Отечественной войны жители Новосокольнического района организовали сопротивление захватчикам - к 1943 году действовали две партизанские бригады. В память о воле и мужестве защитников муниципалитет носит звание края партизанской славы. Город Новосокольники был оккупирован немцами в июле 1941 года с целью захвата территории района и важного железнодорожного узла, соединявшего Витебск и Ленинград.

В боях за освобождение района погибло более 11 тыс. советских солдат и офицеров, более 9 тыс. жителей района погибли и пропали без вести, сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны. Учитывая высокую стратегическую значимость освобождения Новосокольников, в Москве был дан салют - 12 залпов из 124 орудий.