В Гааге представили содержимое 99-летней капсулы времени

Свинцовую коробку обнаружили в постаменте статуи короля Вильгельма II, куда она была помещена 29 января 1925 года

ГААГА, 30 января. /ТАСС/. Власти Гааги представили содержимое 99-летней капсулы времени, которая была найдена под статуей короля Вильгельма II (1792-1849) в ходе ремонтных работ в парламентском комплексе. В ней, среди прочего, оказались исторические документы и книга, связанные с жизнью монарха, правившего в XIX веке, сообщает телеканал NOS.

Свинцовая коробка была обнаружена ранее в этом месяце в постаменте статуи, куда она была помещена 29 января 1925 года.

Как отмечает телеканал, один из документов содержит имена людей, входивших в комитет, который отвечал за создание самой статуи. По словам искусствоведа Софи Оли из муниципалитета Гааги, список содержит 20 имен, в том числе одной из первых женщин-журналистов в Нидерландах Эмили Белинфанте.

Книга, найденная в капсуле времени, была написана также одним из членов комитета - военным историком Франсуа де Басом. Его произведение посвящено среди прочего битве Наполеона при Ватерлоо 1815 года, в которой участвовал и Вильгельм II.

Все объекты, найденные в капсуле времени, находятся в очень хорошем состоянии. В течение недели на них можно посмотреть в информационном центре о реконструкции парламентского комплекса в центре Гааги, после чего они будут переданы в муниципальный архив. Власти также изучают возможность помещения самого ящика обратно в постамент, возможно, с предметами или документами современности.

Король Вильгельм II правил Нидерландами с 1840 года до своей смерти в 1849 году. В молодом возрасте он прославился как командующий армией Северных и Южных Нидерландов в битве против Наполеона.