Глава Сергиево-Посадского округа встретился с жильцами дома, где пошла трещина по фасаду

Обследование дома на улице Октябрьская начнут рано утром 30 января

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Глава Сергиево-Посадского округа Дмитрий Акулов встретился с жителями дома в городе Пересвет, где ранее пошла трещина по фасаду. Обследование здания начнется рано утром 30 января, написал Акулов в своем Telegram-канале.

"Вместе с заместителем председателя правительства Московской области Вячеславом Вячеславовичем Духиным встретились с жителями дома Октябрьская, 7. Проговорили нюансы размещения, выслушали просьбы и предложения. <...> Ответы на большинство вопросов даст обследование здания, которое начнется рано утром 30 января", - сообщил глава округа.

По словам Акулова, у всех жителей дома взяли номера мобильных телефонов, чтобы сохранять прямую связь. По любому вопросу, отметил Акулов, можно обратиться к нему, или сотрудникам администрации и получить помощь.

"Никаких особенных пожеланий нет. Люди благодарят за заботу, беспокоятся о домашних питомцах, о том, когда можно будет забрать необходимые вещи. Сейчас все поужинали и отправились на ночлег", - добавил глава округа.

В понедельник в многоквартирном пятиэтажном доме на улице Октябрьская в городе Пересвет образовалась трещина на фасаде. Порядка 120 человек оперативно эвакуированы и временно размещены в ДК "Космос". В областном главке МЧС РФ ТАСС уточнили, что пострадавших в результате ЧП нет.