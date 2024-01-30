На Чукотке в 2024 года на переселение граждан из северных сел потратят более 10 млн рублей

Получатель жилищного сертификата может приобрести жилье в любом регионе страны

ТАСС, 30 января. Более 10 млн рублей предусмотрено в 2024 году в бюджете Чукотского АО на мероприятия по переселению граждан из районов Крайнего Севера в рамках федеральной программы. Воспользоваться этим правом могут несколько категорий граждан, сообщила ТАСС начальник отдела экономического анализа и прогнозирования окружного департамента финансов, экономики и имущественных отношений Вероника Фоминых.

"В настоящий момент в очереди на получение жилищных сертификатов, дающих право на переселение из районов Крайнего Севера, зарегистрированы более 900 семей, из них большинство из числа пенсионеров. Также этим правом могут воспользоваться инвалиды и работающие граждане. Всего с начала работы программы удалось переселить почти 850 семей, в 2024 году на эти цели предусмотрено порядка 10 млн рублей", - сказала Фоминых.

Она уточнила, что получатель жилищного сертификата может приобрести жилье в любом регионе страны с более благоприятным климатом.

Сертификаты на получение жилья для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, предоставляются в рамках федеральной целевой программы "Жилище", утвержденной правительством на 2011-2015 годы. В августе 2015 года она была продлена до 2020 года. За весь период действия программы планируется выделить 52,4 млрд рублей.