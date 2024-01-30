Рейсы в Южно-Сахалинск ушли на запасной аэропорт Хабаровска из-за сильного тумана

Самолеты следовали из Новосибирска и Москвы

ТАСС, 30 января. Рейсы из Москвы и Новосибирска в Южно-Сахалинск ушли на посадку в аэропорту Хабаровска из-за густого тумана в аэропорту назначения, сообщили в пресс-службе сахалинского аэропорта.

"30 января в аэропорту Южно-Сахалинск плотный туман, видимость менее 500 м, температура -7. КВС авиакомпании S7 и "Россия" приняли решение о посадке самолетов на запасной аэродром в Хабаровске", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.

Также специалисты добавили, что это были рейсы из Новосибирска и Москвы.

С 23 по 27 января на Сахалине оказывал влияние снежный циклон, который стал самым мощным и продолжительным за последние годы. Остров оказался отрезан от внешнего мира, так как нарушилось авиа- и морское сообщение. Помимо этого, многие автодороги на острове закрыли для движения, не ходили поезда и пассажирские автобусы, местами в населенных пунктах не было электричества, не работали предприятия, так как люди были освобождены от работы, а в Южно-Сахалинске не ходил городской транспорт. На территории Сахалинской области с 24 января до утра 29 января действовал режим ЧС.