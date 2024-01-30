Профсоюзы выступили против установления 31 декабря выходным днем в ущерб другим праздникам

По словам главы Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова, ежегодно правительство с помощью переносов делает 31 декабря нерабочим днем, что полностью устраивает объединение

МОСКВА, 30 февраля. /ТАСС/. Профсоюзы поддержат инициативу официального закрепления за 31 декабря статуса выходного дня только в том случае, если из-за этого не придется сокращать другие праздничные дни, сообщил ТАСС глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

"Если это будет не в ущерб другим уже установившимся праздникам и выходным дням, то да, поддержим. Если это будет в ущерб, и какой-то день заменят на 31 декабря, то мы будем против", - сказал он.

Шмаков пояснил, что ежегодно правительство России с помощью переносов устанавливает 31 декабря нерабочим днем. По его словам, такая форма полностью устраивает профсоюзы.

У россиян в 2024 году новогодние каникулы продлились с 30 декабря по 8 января. 30 и 31 декабря в 2023 году выпали на субботу и воскресенье, поэтому общая продолжительность праздников составила 10 дней.

Ранее председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью "Российской газете" сообщил, что в Госдуме работают над тем, чтобы окончательно закрепить за 31 декабря статус выходного дня. Он предлагает сделать 8 января, которое сейчас является праздничным днем, рабочим. То есть, перенести 8 января на 31 декабря - и последний день года станет официально нерабочим.​​